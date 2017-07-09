 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 05:07 مساءً
روابط سريعة
إصابة 4 أشخاص بأسبانيا في اليوم الثالث من مهرجان الثيران
عناصر من الشرطة الاسبانية

إصابة 4 أشخاص بأسبانيا في اليوم الثالث من مهرجان الثيران

2017-07-09 16:33:57
أ ش أ

أصيب 4 أشخاص في اليوم الثالث من مهرجان “سان فيرمين” الذي تطارد فيه الثيران مرتدى الأوشحة الحمراء في شوارع مدينة “بامبلونا” شمالي أسبانيا.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الأحد أن سباق العدو، الذي اشتمل اليوم على ثيران من مزرعة “برتو دي سان لورينزو”، امتد لوقت قصير حيث استغرق دقيقتين و22 ثانية، مشيرة إلى أن القطيع كان يقوده ثور يسمى “هوراكان”.

وأضافت القناة أن سباق الركض اليومي أمام الثيران يبدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وعادة ما يمتد بين 3 و5 دقائق، ويبلغ العدد الإجمالي لسباقات الركض أمام الثيران خلال المهرجان - الذي يمتد لمدة أسبوع وينتهي في الـ14 من يوليو الجاري - 8 سباقات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3