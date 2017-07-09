أصيب 4 أشخاص في اليوم الثالث من مهرجان “سان فيرمين” الذي تطارد فيه الثيران مرتدى الأوشحة الحمراء في شوارع مدينة “بامبلونا” شمالي أسبانيا.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الأحد أن سباق العدو، الذي اشتمل اليوم على ثيران من مزرعة “برتو دي سان لورينزو”، امتد لوقت قصير حيث استغرق دقيقتين و22 ثانية، مشيرة إلى أن القطيع كان يقوده ثور يسمى “هوراكان”.

وأضافت القناة أن سباق الركض اليومي أمام الثيران يبدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وعادة ما يمتد بين 3 و5 دقائق، ويبلغ العدد الإجمالي لسباقات الركض أمام الثيران خلال المهرجان - الذي يمتد لمدة أسبوع وينتهي في الـ14 من يوليو الجاري - 8 سباقات.