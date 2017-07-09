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قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات "النخبة" من الرقة السورية
قوات سوريا الديمقراطية

قوات سوريا الديمقراطية تنفي انسحاب قوات "النخبة" من الرقة السورية

2017-07-09 16:34:59
متابعات

نفى العميد طلال سلو، الناطق باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، ما تردد من أنباء حول انسحاب قوات “النخبة” التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق أحمد الجربا، من معركة تحرير الرقة.

ونقلت قناة (سوريا الديمقراطية) عن سلو قوله : “إن ما تداولته أمس صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول انسحاب قوات النخبة من جبهة شرق مدينة الرقة غير صحيح على الإطلاق”.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أمس نبأ يفيد بانسحاب ما تسمى بقوات “النخبة” من محيط سور الرقة ، ومن حي الصناعة ، والمشلب التي سيطرت عليهما من قبل، وأنها تمركزت في قرية حمرة ناصر أثر خلافات نشبت بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

ويذكر أن مدينة الرقة شهدت مساء أمس قصفا مدفعيا عنيفا، حيث تركز القصف على منطقة الطيار قرب الجسر الجديد جنوب المدينة، وعلى محاور المدينة القديمة، وعلى منطقة الدرعية في الجهة الغربية، في حين لقي 4 من أفراد الفصائل الكردية -المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية- مصرعهم ، وأصيب شخص آخر برصاص القناصة قرب دوار الفروسية داخل المدينة.

ويشارك أكثر من 18 فصيلا عسكريا سوريا من العرب والأكراد في معركة تحرير الرقة.

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