إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار بملهي ليلي في أوسلو

قالت الشرطة النرويجية في بيان صحفي اليوم الأحد إن أربعة رجال أصيبوا بالرصاص في ملهى ليلي في أوسلو قرب منتصف الليل وأضافت أنها ألقت القبض على مشتبه به.

ويقع ملهى “بلو” في مبنى صناعي قديم في الجزء الشرقي من أوسلو.

ولا تعتقد الشرطة أن الحادث إرهابي.

وقالت “يبدو أن سبب الحادث هو أن الجاني طلب منه مغادرة الحانة”.

وقال جيريتا ميتليد مفتشة الشرطة إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى وإصاباتهم ليست خطيرة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به في العشرينات من العمر وأنها لا تبحث عن آخرين فيما يتصل بالحادث.