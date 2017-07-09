تستأنف فضائية “النهار” عرض حلقات الموسم السادس من برنامج “مصر تستطيع” للإعلامي أحمد فايق، بداية من الخميس المُقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازة شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المُبارك.

يستضيف الإعلامي أحمد فايق، الدكتور نادر حنا، المُتخصص في جراحة وعلاج أورام الجهاز الهضمي، والذي يُعد واحدًا من أهم الجراحين على مستوى العالم، يوم الخميس المُقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

يتحدث “حنا” في أول حوار تليفزيوني له، عن نشأته في مصر، ومشواره في مجال الطب منذ البداية، حتى بات واحدًا من أهم الجراحين على مستوى العالم، ومُشرفًا على أربعة مستشفيات، فضلًا عن كواليس إجراء الجراحات المُعقدة، والتي قد تستغرق العملية الواحد من ست إلى 18 ساعة، وسبل الوقاية من الإصابة بالأورام.

يكشف أيضًا عن العمليات الجراحية التي يقوم بها مجانًا في المعهد القومي للأورام وبعض المستشفيات الحكومية في أسوان، وذلك خلال فترة إجازته في مصر، على مدار الأربعة أعوام الأخيرة.

نادر حنا تخرج في كلية الطب جامعة عين شمس، وسافر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بعدة وظائف هناك، منهم عامل في “بيتزا هت”، وسائق سيارة أجرة، حتى حصل على الدكتوراة في تخصصه، وأسس قسم جراحة الأورام في جامعة “الميريلاند” الأمريكية.