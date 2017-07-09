عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للمخابز بحضور كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعطية حماد نائب رئيس الشعبة وممثلين عن أصحاب المخابز بالمحافظات للاتفاق على تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم على أن تكون تكلفة صناعة جوال الدقيق 100 كيلو جرام الذي ينتج 1250 رغيفا 180 جنيها شاملة فروق أسعار السولار التي تتحملها وزارة التموين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.

ووعد الوزير بمخاطبة وزارة المالية لإقرار التكلفة الجديدة لصناعة الخبز ابتداء من أول أغسطس المقبل.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة إنتاج رغيف الخبز على ألا يقل وزن رغيف الخبز البلدي عن 110 جرامات والمجري لا يقل عن 100 جرام.