شركة «cne» تدرس عدم تجديد التعاقدات مع بين سبورت

أعلنت شركة cne انها تعمل على المراجعة القانونية لجميع العقود ومذاكرت التفاهم المبرمة مع شركة bein sport والتي تختص بإذاعة وتشفير المباريات الرياضية.

وتعكف إدارة شركة cne حاليا على دراسة كيفية فسخ التعاقدات الحالية الى جانب عدم المد او التجديد لفترات اخرى نظرا لما بدى من استغلال وعدم وجود منافسة او شفافية من قبل شركة bein .

وأكدت شركة cne انها ستراعى حقوق المشتركين الذين يستفيدون من إذاعة المباريات فى الإجراءات التى سيتم اتخاذها.

كما تعكف وزارة الاستثمار على دراسة مدى جدوى استمرار مركز خدمة عملاء شركة Bein sport بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجيه علما بان شركة Bein قد انهت جميع اشتراكاتها داخل مصر على القمر الصناعى نايل سات.

جدير بالذكر ان العديد من الشركات تقدمت بشكوى ضد شركة bein الى جهات مختلفة بسبب محاولاتها الاحتكارية فى إذاعة وبث المباريات خاصة المرتبطة بالفرق والاندية الوطنية فى البطولات الإقليمية والدولية.