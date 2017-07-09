قال المنتج جمال العدل، إن شركة الإنتاج الخاص بعائلة العدل، تتعاون مع كبار النجوم، وبناءً على هذا يستغرقون وقتًا للتفكير وتحضير ما سيقدمه النجوم من أعمال درامية بشكل يجذب الجمهور.

وتابع في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبدالغني، وسهير جوده، على شاشة سي بي سي،أن الأعمال الفنية التي يتم إنتاجها تعتمد في بعض الأحيان على ورش الكتابة، مضيفًا أنه لا يصح من وجهة نظره نقل ما يجري في الشارع إلى شاشة التليفزيون، ولكن يمكن فقط نقله للسينما، وذلك تعليقًا منه على الدراما التي تم عرضها في شهر رمضان الماضي، وذلك لأن نتيجة قلة التعليم يستقي بعض الناس معلوماتهم من الدراما فلابد من اعطائهم ما يغرس فيهم القيم.

وأضاف العدل أن الفنان محمد رمضان مجند في الجيش الآن وغير مسموح لأي شركة إنتاج أن تتعاقد معه في وقت تجنيده، مشددًا على أنه ابن الشركة وهو “شاطر” وذكي وأيضا ظاهرة غير طبيعية.

وكشف أن رمضان، سيقدم معهم عمل درامي في شهر رمضان المقبل وذلك بعد الحصول على موافقة الجيش المصري بذلك.

وحول مسلسل “واحة الغروب” الذي انتجته الشركة، أشار إلى أنه لا يمكن حساب الدراما مكسب وخسارة بالمال، لأن المسلسل ربح أدبيًا وسبب نقلة بالدراما، خاصة وأنه كمنتج قدم ما يمليه عليه ضميره.

