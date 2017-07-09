أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 494 متهما، في قضية “أحداث مسجد الفتح”، والتي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، إلى جلسة الأحد 16 يوليو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية، وعبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان، وسعد عمارة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، وعبدالحفيظ غزال إمام مسجد الفتح، بينما حل كل من أحمد المغير المعروف باسم “رجل خيرت الشاطر”، والناشط عبدالرحمن عز، كأبرز المتهمين الهاربين في القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصا عمدا، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.