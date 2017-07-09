وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الأحد في زيارة سريعة يلتقى خلالها بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ، وذلك غداة لقاء بوتين وترامب في هامبورج .

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن سفياتوسلاف تسيغولكو الناطق باسم الرئيس الأوكراني كتب على “تويتر”، أن “بوروشينكو قد استقبل تيلرسون في لقاء ثنائي ستعقبه جلسة موسعة في وقت لاحق”.

من جانبه كتب بوروشينكو على “فيسبوك” بهذا الشأن أيضا ” أرحب بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في زيارته الأولى إلى أوكرانيا”.

كما أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن مبعوث واشنطن الخاص المكلف بمتابعة الملف الأوكراني كورت فولكير، يرافق تيلرسون في زيارته إلى كييف ، كما التقى تيرلسون في مقر السفارة الأمريكية لدى كييف بفريق من المطالبين بالإصلاحات في أوكرانيا، وأشار لهم إلى ضرورة أن تقطع بلادهم شوطا كبيرا قبل أن تنجز الإصلاحات المنشودة.

من ناحية أخرى، أكدت الخارجية الأوكرانية أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصل إلى العاصمة الأوكرانية ، وبحث مع وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين سبل التسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية إلى أن كليمكين وجوتيريش، بحثا سبل تحسين الوضع الإنساني في جنوب شرق أوكرانيا وإعادة تأهيل البنى التحتية هناك ، كما ركز الجانبان في المحادثات كذلك على “مسألة حقوق الإنسان” في جمهورية القرم الروسية، وما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن.

يذكر أن روسيا لم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، لكنها تعهدت بحماية السكان الروس هناك، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين.