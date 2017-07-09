 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
"أبومازن" يثمّن دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

"أبومازن" يثمّن دور مصر الداعم للشعب الفلسطيني

2017-07-09 16:23:52
وكالات

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة الدور الذي تقوم به الشقيقة مصر وجهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
كما أطلع محمود عباس الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3