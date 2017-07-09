ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة الدور الذي تقوم به الشقيقة مصر وجهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

كما أطلع محمود عباس الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.