أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه من المتوقع زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات خلال السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة وجود جامعات جديدة.

وقال في تصريحات على شاشة “on live”، اليوم الأحد، إنه يتم افتتاح جامعة جديدة بمعدل كل شهر إلى منظومة التعليم، كاشفا أنهم يستهدفون توسيع دائرة التعليم الجامعي.

وأوضح أن هناك تخصصات مطلوبة خلال السنوات المقبلة كالتعليم الزراعي.