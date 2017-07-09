حالة من الغضب تسود "كربلاء" العراقية بعد مقتل أحد شيوخ عشائرها في إيران

سادت حالة من الغضب مدينة كربلاء العراقية وذلك عقب مقتل أحد شيوخ عشائرها، ويدعى نعمة هادي آل عيسى، بعد حرق جثته في إيران.

ورفض شيوخ عشيرة آل عيسى حضور قائد ميليشيات بدر العراقية هادي العامري والمقرب من النظام الإيراني مجلس العزاء كما هدد أبناء العشيرة بأخذ الحق باليد، واستهداف المصالح الإيرانية ما لم يتم محاكمة الجناة، مطالبين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالتدخل و”القصاص العادل” من قتلة الشيخ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأحد.

وقامت طهران بالتستر على تفاصيل عملية التصفية وطمست ملامحها تماما، بإصدارها شهادة تفيد أن سبب وفاة الشيخ نعمة هادي آل عيسى ليست لها أبعاد سياسية.