وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع خطة لزيادة صادرات وتنويع منتجات "الشرقية للدخان"2017-07-09 14:39:40
عقد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بمجلس إدارة “الشركة الشرقية للدخان” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات الوزارة، وهو ما يأتي في إطار متابعة أعمال التطوير ووضع الخطط المالية والفنية لتعظيم أرباح الشركات الرابحة ورفع معدلات العوائد من خلال زيادة التنافسية.
وحضر الاجتماع السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ومن بينها استغلال أصول الشركة غير المستغلة، حيث وجه الوزير مجلس إدارة الشركة بموافاة الوزارة بحصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة مع وضع الخطط المقترحة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل وبما يحقق أعلى عائد ممكن.
وطالب الشرقاوي إدارة الشركة الشرقية للدخان بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من بعض الإجراءات ومنها وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات بالتوازي مع جهود فتح الأسواق الخارجية، وكذلك سرعة العمل على تنويع منتجات الشركة، والبدء في تشغيل المصنع النموذجي للشركة بمدينة 6 أكتوبر الذي سيساعد من خلال منتجات عالية الجودة على زيادة الصادرات.
وشدد الوزير على مراعاة الإجراءات واللوائح في كافة ما يتم اتخاذه من قرارات، خاصة وأن الشركة مقيدة بالبورصة وبها حصة 45% مملوكة للقطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنجاز مشروعات التطوير مع الحفاظ على مصالح المساهمين فى رأس المال.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الخاص بالمسئولية المجتمعية للشركة، والمبادرات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
من جانبه، أشار رئيس الشركة الشرقية للدخان إلى أن إجمالى المبلغ المسدد للخزانة العامة بشكل مبدئي من الحصيلة الضريبية عن مبيعات الشركة خلال العام المالى 2016/2017 حوالى 42 مليار جنيه.
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