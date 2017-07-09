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ىاحذر من عصير الرمان الصناعي لإحتوائه على السكر وحمض ليمونيك
الرمان

ىاحذر من عصير الرمان الصناعي لإحتوائه على السكر وحمض ليمونيك

2017-07-09 14:38:30

حذر خبير التغذية الفرنسية”لوران شوفاليه” طبيب التغذية في مستشفى موبوليه الفرنسية من أستخدام عصير الرمان الصناعي ، لأن المستهلك سوف يجد في العصير نكهة الرمان بالإضافة إلى الفراولة والليمون والمشمش وحمض ليمونك و السكر مما يسبب مشاكل لمرضى السكر و البدانة ، وهو غذاء للخلايا السرطانية .

وثمرة الرمان هي فاكهة دول حوض البحر المتوسط وهى غنية بفيتامين / ج/ و/ ب- 6/ المفيد لصحة المخ ومضاد للأكسدة الذي يحمى خلايا الجسم من أمراض القلب و السرطان ، ومؤخرا أهتم رجال الصناعة بتحويله إلى عصير و لكنهم أستخدموا النكهة فقط مما أضاع فائدة الرمان الحقيقية .

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