أفادت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة”ييل” الأمريكية على الفئران أن زيادة كمية الملح في الأطعمة تزيد من خطورة الإصابة بأمراض تصلب الصفائح الدموية و هي إحدى أمراض المناعة الذاتية و التي تهاجم خلايا الجسم.

كما أشارت دراسة أخرى أجراها الباحثون في جامعة ” توفتس “الأمريكية أن تخفيض كمية الملح تساعد على تفادى وفاة 1.6 مليون شخص في العالم سنويا بسبب أمراض القلب .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددته كمية الملح اليومية بحوالي 5 جرامات .. و أشار علماء البيولوجيا أن جسم الإنسان لا يحتاج الا إلى ما بين 1 الى 2 جرام في اليوم.

وقد نصح طبيب الأغذية الفرنسي ” لوران شوفالية” في جامعة مونبولييه باستخدام الملح الذي يحتوى على يود البحر أو حبوب السمسم المشوية و التي تحتوى على 5 % فقط من الملح .