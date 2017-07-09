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تخفيض استهلاك الملح في الطعام يسمح بتفادي 1.6 مليون حالة وفاة في العالم بسبب أمراض القلب
الملح في الطعام

تخفيض استهلاك الملح في الطعام يسمح بتفادي 1.6 مليون حالة وفاة في العالم بسبب أمراض القلب

2017-07-09 14:34:56

أفادت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة”ييل” الأمريكية على الفئران أن زيادة كمية الملح في الأطعمة تزيد من خطورة الإصابة بأمراض تصلب الصفائح الدموية و هي إحدى أمراض المناعة الذاتية و التي تهاجم خلايا الجسم.

كما أشارت دراسة أخرى أجراها الباحثون في جامعة ” توفتس “الأمريكية أن تخفيض كمية الملح تساعد على تفادى وفاة 1.6 مليون شخص في العالم سنويا بسبب أمراض القلب .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددته كمية الملح اليومية بحوالي 5 جرامات .. و أشار علماء البيولوجيا أن جسم الإنسان لا يحتاج الا إلى ما بين 1 الى 2 جرام في اليوم.

وقد نصح طبيب الأغذية الفرنسي ” لوران شوفالية” في جامعة مونبولييه باستخدام الملح الذي يحتوى على يود البحر أو حبوب السمسم المشوية و التي تحتوى على 5 % فقط من الملح .

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