البنا : اتصالات مع السعودية لاستئناف تصدير الفراولة المصرية2017-07-09 14:33:16
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليا التواصل مع الجانب السعودى لحل المشكلات القائمة حول تصدير عدد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها الفراولة، تمهيدا لاستئناف تصدير هذه المحاصيل للسعودية، مشددا على أنه سيتم توجيه زيارة من الفنيين المصريين للاطلاع على الملاحظات السعودية وآليات تلافيها خلال الفترة المقبلة، لإلغاء حظر استيراد الفراولة المصرية.
وأضاف “البنا”، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تطبيق منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية يستهدف رفع كفاءة المنتجات الزراعية المصرية للمستهلك المحلى والتصدير الخارجى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تساهم فى حل المشكلات العالقة، وتفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
يأتى ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بدء تطبيق حظر دخول الفراولة المصرية إلى أراضيها، أمس السبت، رغم انتهاء موسم تصدير الفراولة الطازجة إلى السعودية، بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التى تجمع 3 مناصب، بضعف أدائها فى ملف الحجر الزراعى المصرى، ما تسبب فى اتخاذ قرارات سلبية قلصت من قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية لعدد من الدول، رغم أن خطة الدولة تستهدف زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية.
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على “أنيس عبيد” رائد ترجمة الأفلام الاجنبية
... ” انيس عبيد”، ربما لا يعرفه أبنا الجيل الحالى ، إلا أنه كان علامة مميزة، لجيل الستينات والسبعينات، فهو رائد ترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية، وهو الذي ...Sun, 09 Jul 2017 11:50:41 GMT
-
"أسد القفقاس" تترجم للتركية قريبا
تعكف حاليا المترجمة هدير الجندى على وضع اللمسات الأخيرة لترجمة رواية الأديب المصرى منير عتيبة (أسد القفقاس) إلى اللغة التركية، حيث سيتم نشر الترجمة على حلقات ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
"خط بحري" مباشر بين إيران وقطر
ذكرت صحيفة “فاينانشال تريبيون” الإيرانية، السبت، أن شركة “فالفجر” الإيرانية للشحن، تخطط حاليا لإقامة خط بحرى مباشر من ميناء بوشهر إلى قطر خلال الأسبوعين ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
متحف سويسري يكشف قطعة فنية تعود للعهد النازي
قالت مديرة متحف سويسري إنها تستعد لعرض خبيئة من الأعمال الفنية تعود للعهد النازي في وقت لاحق هذا العام وإن هدفها هو العثور على ورثة أي أعمال فنية مسروقة من أصحابها ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
أعمال فنية للبيع عبر آلة في برايتون بإنجلترا
يقدم مجموعة من الفنانين في مدينة برايتون الساحلية بجنوب إنجلترا أعمالهم للجمهور بطريقة غبر اعتيادية من خلال آلة للبيع الذاتي، عوضاً عن تعليقها في جدار المعارض. ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:30 GMT
-
"التربية" الكويتية تحظر على الوافدين العمل بـ 16 مهنة
أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر أن 16 مهنة يحظر على الوافدين العمل بها في وزارة التربية الكويتية. وأوضح أن من ضمن المهن الـ16 التي يحظر ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
بالفيديو.. «مسجلون خطر» يغتصبون سيدة بطنطا وزوجها يتهمها بالدعارة
وقالت المجني عليها وتدعى “رحاب” من خلال البرنامج التلفزيوني “صوت الناس” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “LTC” الفضائية : “أن 3 شبان قد سرقوا شقة نجل ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
تأجيل محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لـ7 سبتمبر
أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق لاتهامها بارتكاب الفعل العلني الفاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر تضمن ظهور جزء ...Sun, 09 Jul 2017 11:09:33 GMT