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مسح : ثلث البريطانيون يعانون من القلق والاكتئاب وضغط الدم المرتفع
ارتفاع ضغط الدم

مسح : ثلث البريطانيون يعانون من القلق والاكتئاب وضغط الدم المرتفع

2017-07-09 14:33:09

أظهر مسح أجرى مؤخرا في جامعة “ليدز” في بريطانيا معاناة 34% من الموظفين البريطانيين من مشاكل صحية ، فيما قال اثنان من بين كل خمسة (بواقع 39%) أنهم اضطروا لأخذ أجازة بسبب معاناتهم من مشكلات صحية ، حيث تؤثر المشاكل الصحية العقلية على شخص واحد من بين كل ستة أشخاص أسبوعيا في بريطانيا ، ليعانى ثلث العمال البريطانيين من القلق ، الاكتئاب ، ضغط الدم المرتفع .

فقد توصل المسح – الذي شمل 2000 شخص في عدد من الوظائف ما بين صغيرة وكبيرة ، أن 34% من العامين في المملكة المتحدة يواجهون مشاكل صحية ، فيما قال اثنان من بين كل خمسة موظفين إنهم أخذوا أجازات مرضية بسبب معاناتهم من مشاكل صحية وعقلية ، وفقا للمسح .

ولم يتوصل المسح إلى أسباب ارتفاع المشاكل الصحية العقلية ، بيد أن احد كبار خبراء الصحة العقلية قال أن النتائج تعكس فقدان الشعور بالأمان والتوازن في الحياة وعدم الحصول على المسكن المناسب .

و قال إيان هاميلتون، الباحث من جامعة ليدز، أن الضغط للإجابة على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات يمكن أن يشكل ضغطا نفسيا على الصحة النفسية للموظفين البريطانيين .

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