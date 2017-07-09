توصل دراسة طبية أجريت بجامعة”توهوكو” في اليابان ، أن تناول الحمضيات مثل البرتقال ، الجريب فروت أو الليمون بصورة يومية يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالخرف ، حيث تحتوى الحمضيات على حامض”الستريك” و”نوبليتين” الذين يعملان على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة .

وتعد هذه الدراسة الأول من نوعها التي تتحقق من آثار استهلاك الحمضيات على أعدد كبيرة الأكثر عرضة للإصابة بالخرف .

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن الحمضيات يمكن أن تحمى المخ ضد الأضرار التي قد تؤدى إلى الخرف أو الألزهايمر ، حيث يحتوى حمض “الستريك”على مركبات كيميائية أثبتت فعاليتها في إبطاء خطى الشيخوخة وتراجع فقدان الذاكرة في الاختبارات المعملية التي أجريت على الحيوانات .

وفي الدراسة الجديدة التي تعد الأول من نوعها التي تسعى إلى التحقق من تأثير استهلاك الحمضيات على كفاءة الذاكرة ، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، تتبع العلماء أكثر من 13.000 من الرجال و النساء في منتصف العمر أو كبار السن لعدة سنوات .. وقد وجد أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات بصورة يومية كانوا أقل عرضة بنسبة 23 % للإصابة بخرف الشيخوخة ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولونها لأقل من مرتين في الأسبوع .. وتأتى هذه النتائج بعد أيام من صيحات التحذير التي أطلقها الخبراء من مواجهة بريطانيا لوباء الخرف .

ومن ناحية أخرى ، قال الباحثون في جامعة “لندن ” و”ليفربول” أن إجمالي المتضررين من الخرف سيقفز إلى 60% ، بواقع 1.2 مليون في بريطانيا وحدها بحلول عام 2040 .. مؤكدين أنه بدون حملات صحية مناسبة لرفع مستوى الوعى حول كيفية الوقاية من اضطرابات المخ ، يرى خبراء الصحة إمكانية تضاعف هذا الرقم إلى 1.9 مليون شخص ، مقارنة بنحو 800.000 مريض حاليا، وتنتشر حالات الخرف الجديد في بريطانيا بمعدل يزيد على 2% سنويا .