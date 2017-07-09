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إجراءات عاجلة فرنسية لمعالجة 650 ألف شخص مصاب بالتوحد
الأطفال-مرضى-التوحد

إجراءات عاجلة فرنسية لمعالجة 650 ألف شخص مصاب بالتوحد

2017-07-09 14:29:23

تضمنت الخطة الرابعة التي قدمتها وزيرة الصحة و التضامن الفرنسية “آنياس بوزين”، إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”،الإسراع في علاج مرضى التوحد من الأطفال والبالغين الفرنسيين الذي يصل عددهم إلى 650 ألف شخص ، بالإضافة إلى مولود جديد من بين كل مائة مولود.

وكانت الجمعيات الطبية الفرنسية لمرض التوحد قد طالبت من الحكومة بضرورة الإسراع في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهؤلاء المعاقين في ظل يأس الأسر من وجود علاج لأبنائهم .. و قد شملت الخطة الرابعة محاولة إدماج هؤلاء المرضى في المجتمع و توفير العمل لهم ومساعدة أسرهم في توفير الرعاية الكاملة.

و يعتبر مرض” التوحد “من الاضطرابات العصبية .. و سوف يتم عقد اجتماعات تحضيريه في الفترة من يوليو الحالي إلى شهر ديسمبر القادم لدراسة كل السبل المتاحة لفهم و معالجة هؤلاء المرضى .

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