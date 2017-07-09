حقق المنتخب الإيراني المركز الخامس عشر بمونديال الشباب لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المالي بنتيجة ٧٠ - ٦١ في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب المالي المركز السادس عشر والأخير في البطولة التي استضافتها القاهرة وتختتم اليوم.