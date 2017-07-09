أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة تابعة لقوة قطاع الأمن المركزي بحي الصفا في العريش مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد مجنديْنِ وإصابة 9 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تعيق رجال الجيش والشرطة عن دورهم في القضاء على الإرهاب اللعين، ولن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وعزيمة في مواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة، ولن تثني مصر عن المضي قدمًا نحو التقدم والاستقرار.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أسرتي شهيدي الواجب الوطني، سائلاً الله -تعالى- أن یتغمدھما بواسع رحمته، وأن یمن على المصابین بالشفاء العاجل.

كانت دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا مماثلا أدانت فيه هذا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف قوة أمنية أثناء مرورها بمنطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش.

وأكَّدت دار الإفتاء، أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر لن يزيد الشعب المصري بكافة طوائفه إلا قوة وتلاحمًا وتماسكًا مع قوات الجيش والشرطة في مواجهة المخططات الإرهابية الآثمة لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأوضحت دار الإفتاء أن الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين، مطالبة بالتصدي بكل قوة وحسم لكل من تسوِّل له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعية المصريين جميعًا للتصدي للإرهاب الأسود واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالي مصر.

يذكر أن عبوة ناسفة قد انفجرت مساء أمس السبت أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة الصفا دائرة قسم رابع العريش، وأسفرت عن استشهاد مجندَين وإصابة 9 آخرين من قوة قطاع الأمن المركزي بالعريش، وانتقلت قوات الدعم إلى محل الحادث الإرهابي على الفور وتم فرض كردون أمني وتمشيط المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.