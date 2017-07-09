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48 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات مليونين و700 ألف طن
قناة السويس‎

48 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات مليونين و700 ألف طن

2017-07-09 14:16:58
محيط: أ. ش. أ

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، 48 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 22 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية “تينا” بحمولة بلغت 198 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 26 سفينة بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن كان أكبرها ناقلة البترول “نيو تريامف” التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 172 ألف طن.

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