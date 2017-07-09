تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي اجتماع دورتها العادية (89) يوم يوم الأثنين 10 يوليو، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور عبد المحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلي مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال المستشار فوزي الغويل مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء العرب إن الدورة الحالية للجنة ستناقش العديد من البنود الهامة ” ومنها بند ” دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والبحث في التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع عشر عن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب ، والبحث عن سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرا يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والإسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهود جادة من الجميع .

وأضاف الغويل ان الاجتماع سيناقش أيضا آخر التحديثات المتعلقة بموقع اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وكذلك مناقشة التوصيات الصادرة عن ورشة الإعلام الالكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتفعيل تلك التوصيات.

وستقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربي بمناقشة مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي قام قطاع الاعلام والاتصال بإعدادها، والتي تأتي في اطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

ش م س