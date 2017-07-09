في بارقة أمل جديدة لمرضى الصداع النصفى ، نجح فريق من العلماء البريطانيين في جامعة” كنت”، في تطوير جهاز دقيق يوضع داخل الأذن ، بالتناوب مع ارتفاع درجات الحرارة والبرودة داخل قناة الأذن ، حيث أظهر فعالية كبيرة في علاج نوبات الصداع النصفى .

فقد قام العلماء باستخدام تقنية تعرف باسم ” التحفيز الدهليزى”، حيث يسلم الجهاز التيارات الحرارية التي تنشط الأجهزة المرتبطة بالميزان داخل الأذن الداخلية ، ويعتقد أن هذه الأجهزة بدورها تؤثر على النشاط في المخ ، و الذي يرتبط مع بداية الصداع النصفى .

تم اختبار الجهاز الجديد في تجربة عشوائية ، على نحو 81 مريضا في بريطانيا و الولايات المتحدة ، عادة ما يعانى المريض من ما بين 4 إلى 14 نوبة من الصداع النصفى شهريا .. وقد استخدم المتطوعون الجهاز لمدة 20 دقيقة يوميا على مدى ثلاثة أشهر متواصلة .

يعمل الجهاز بواسطة سماعة ألمونيوم تعمل على توفير التيارات الحرارية يتم التحكم فيها عن طريق جهاز تحكم عن بعد .

في نهاية الأشهر الثلاثة ، وجد العلماء أن مجموعة العلاج شهدت متوسط 3.6 أيام أقل من الصداع النصفي في الشهر، في حين أن مجموعة الدواء الوهمي لديها انخفاض بواقع 0.9 أيام فقط ، بالإضافة إلى ذلك ، شهد المتطوعون تراجعا في آلام الصداع النصفى بالمقارنة بالخيارات الدوائية التقليدية .