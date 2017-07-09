 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 02:37 مساءً
روابط سريعة
موسكو ترسل سفينة طراد "الأميرال إيسين" الصاروخية الجديدة إلى سوريا
سفينة روسية ، سفن روسية

موسكو ترسل سفينة طراد "الأميرال إيسين" الصاروخية الجديدة إلى سوريا

2017-07-09 14:35:59
متابعات

أفاد مصدر عسكري روسي اليوم الأحد ، أن سفينة طراد “الأميرال إيسين” الصاروخية غادرت قاعدة سيفاستوبول قاصدا سواحل سوريا للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

قال المصدر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - “سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري”.

وأضاف أن الطاقم سيتم تدريبه أيضا على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجاهزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف.

تجدر الإشارة إلى أن “الأميرال إيسين”، قد دخل الخدمة في الأسطول الروسي مؤخرا، بعد أن أنجز أول إبحار طاف به حول أوروبا، ووجه ضربة قاصمة لتنظيم “داعش” في سوريا حقق فيها أدق الإصابات التي طالت تحصينات الإرهابيين وتجمعاتهم ونقاط قيادتهم، قبل العودة إلى سيفاستوبول والالتحاق هناك رسميا بأسطول البحر الأسود.

ويحمل “الأميرال إيسين” صواريخ “كاليبر” المجنحة، ومنظومة “شتيل” الصاروخية الدفاعية، ومزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية، ومنظومة متكاملة للقصف الصاروخي والمدفعي، إضافة إلى الطوربيدات ومروحية بحرية من طراز “كا-27”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3