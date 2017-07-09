أفاد مصدر عسكري روسي اليوم الأحد ، أن سفينة طراد “الأميرال إيسين” الصاروخية غادرت قاعدة سيفاستوبول قاصدا سواحل سوريا للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

قال المصدر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - “سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري”.

وأضاف أن الطاقم سيتم تدريبه أيضا على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجاهزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف.

تجدر الإشارة إلى أن “الأميرال إيسين”، قد دخل الخدمة في الأسطول الروسي مؤخرا، بعد أن أنجز أول إبحار طاف به حول أوروبا، ووجه ضربة قاصمة لتنظيم “داعش” في سوريا حقق فيها أدق الإصابات التي طالت تحصينات الإرهابيين وتجمعاتهم ونقاط قيادتهم، قبل العودة إلى سيفاستوبول والالتحاق هناك رسميا بأسطول البحر الأسود.

ويحمل “الأميرال إيسين” صواريخ “كاليبر” المجنحة، ومنظومة “شتيل” الصاروخية الدفاعية، ومزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية، ومنظومة متكاملة للقصف الصاروخي والمدفعي، إضافة إلى الطوربيدات ومروحية بحرية من طراز “كا-27”.