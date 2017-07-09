أنا تعيسة لأنه تزوج غيري وتزوجت غيره ..هل من حل ؟2017-07-09 14:09:46
السلام عليكم اني كنت احب شخص 11سنه ونخطبنه وقبل مانتزوج بشهر افترقنا بس تافه وهو. كان السبب بعناده وكرامه المهم. ازوجة بعد سنتين من الفراق وصار عندي ولد وهو ازوج. وصار عنده طفل .مشكلتي انوو احنا الاثنين ماقدرنا ننسه بعض ورجعنا البعض .لاهو حب زوجته ولا اني حبيت زوجي واني هسه حامل بثاني بس زعلانا عند اهلي .واحمل حبيبي سبب تعاستي ..ارجو منكم حل المشكلتلي ..والكم مني الف تحيه
رويدا - الأردن
أعتقد أنه لن يمكنك عمل أي شيء فالحياة لا تسير بمثل هذه السهولة والحياة ليست علي هذه الدرجة من العبث ، لقد تزوجت وتزوج الشخص الآخر وأصبح كلاكما مسئول عن شخص آخر لم تعد الحياة والحب قاصرين عليكم بل صار هناك آخرون ، كما إنك الآن حامل وليس من السهل عليك أن تطلبي الطلاق من زوجك لتعودي إلي من كنت تحبينه لا لشيء إلا لأنك تعيسة
يا صديقتي الحياة أوسع وارحب بكثير من ذاك الفكر الضيق وتلك الدائرة المغلقة التي تدورين فيها
الحب لا يستمر ولا يدوم العمر كله ، ما يستمر ويدوم لآخر العمر هو العشرة الطيبة ، المودة السكن والسكينة ، وكل تلك الأمور أهم من الحب وأقيم ، الحب وحده لم يكن أبداً كافياً لإقامة حياة زوجية عيدة لم يكن أبداً كافياً لإقامة حياة تبقي لآخر العمر فكري بشيء من العقل لا لنفسك بل لطفلك القادم في الطريق فقد صار من الانانية ان تفكري لنفسك فقط فهناك طفل لا ذنب له في سوء اختيارك ، لا ذنب له في أخطاءك ، من حقه أن ييعيش بين أبويه من حقه أن ينشأ نشأة طبيعيةمنعماً بالحياة بين أبوين
انسي الماضي وعيشي الحاضر وفكري بالمستقبل فكري في طفلك وزوجك فكري بشكل إيجابي في أن تسعدي بحياتك أنت لم تجبري علي الزواج وإنما اخترت زوجك بمحض إرادتك ، فلو أنك طلبت الطلاق الآن تكوني قد ظلمت نفسك وزوجك وطفلك وأفسدت حياتك مقابل حلم قد يتحقق وقد لا يتحقق
لا تضيعي حياتك في الجري وراء سراب ووهم فالشخص الآخر لن يترك حياته الجديدة وزوجته من أجل أن يتزوجك وهو إن فعل ذلك ، فلن تكوني له إلا زوجة ثانية وزوجة ثانية تعني ان تكوني رقم 2 لنصف رجل فلماذا تنزلي بنفسك هذه المنزلة وانت الآن رقم واحد في حياة رجل ليس له إلا أنت
الزواج يا صديقتي مسئولية كبيرة وحياة ممتدة لا يمكن أن تؤخذ إلا علي محمل من الجدية والإلتزام فكوني علي قدر المسئولية فكري في زوجك وطفلك وتوقفي عن التفكير في الماضي لأنها خيانة لرجل آمنك علي اسمه وحياته وبيته فصوني كل ذلك واشكري ربك وهو القادر علي أن يبدل تعاستك سكينة ورلارضا إن أنت أردت ذلك
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على “أنيس عبيد” رائد ترجمة الأفلام الاجنبية
... ” انيس عبيد”، ربما لا يعرفه أبنا الجيل الحالى ، إلا أنه كان علامة مميزة، لجيل الستينات والسبعينات، فهو رائد ترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية، وهو الذي ...Sun, 09 Jul 2017 11:50:41 GMT
-
"أسد القفقاس" تترجم للتركية قريبا
تعكف حاليا المترجمة هدير الجندى على وضع اللمسات الأخيرة لترجمة رواية الأديب المصرى منير عتيبة (أسد القفقاس) إلى اللغة التركية، حيث سيتم نشر الترجمة على حلقات ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
"خط بحري" مباشر بين إيران وقطر
ذكرت صحيفة “فاينانشال تريبيون” الإيرانية، السبت، أن شركة “فالفجر” الإيرانية للشحن، تخطط حاليا لإقامة خط بحرى مباشر من ميناء بوشهر إلى قطر خلال الأسبوعين ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
متحف سويسري يكشف قطعة فنية تعود للعهد النازي
قالت مديرة متحف سويسري إنها تستعد لعرض خبيئة من الأعمال الفنية تعود للعهد النازي في وقت لاحق هذا العام وإن هدفها هو العثور على ورثة أي أعمال فنية مسروقة من أصحابها ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
أعمال فنية للبيع عبر آلة في برايتون بإنجلترا
يقدم مجموعة من الفنانين في مدينة برايتون الساحلية بجنوب إنجلترا أعمالهم للجمهور بطريقة غبر اعتيادية من خلال آلة للبيع الذاتي، عوضاً عن تعليقها في جدار المعارض. ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:30 GMT
-
"التربية" الكويتية تحظر على الوافدين العمل بـ 16 مهنة
أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر أن 16 مهنة يحظر على الوافدين العمل بها في وزارة التربية الكويتية. وأوضح أن من ضمن المهن الـ16 التي يحظر ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
بالفيديو.. «مسجلون خطر» يغتصبون سيدة بطنطا وزوجها يتهمها بالدعارة
وقالت المجني عليها وتدعى “رحاب” من خلال البرنامج التلفزيوني “صوت الناس” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “LTC” الفضائية : “أن 3 شبان قد سرقوا شقة نجل ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
تأجيل محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لـ7 سبتمبر
أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق لاتهامها بارتكاب الفعل العلني الفاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر تضمن ظهور جزء ...Sun, 09 Jul 2017 11:09:33 GMT