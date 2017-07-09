السلام عليكم اني كنت احب شخص 11سنه ونخطبنه وقبل مانتزوج بشهر افترقنا بس تافه وهو. كان السبب بعناده وكرامه المهم. ازوجة بعد سنتين من الفراق وصار عندي ولد وهو ازوج. وصار عنده طفل .مشكلتي انوو احنا الاثنين ماقدرنا ننسه بعض ورجعنا البعض .لاهو حب زوجته ولا اني حبيت زوجي واني هسه حامل بثاني بس زعلانا عند اهلي .واحمل حبيبي سبب تعاستي ..ارجو منكم حل المشكلتلي ..والكم مني الف تحيه

رويدا - الأردن

أعتقد أنه لن يمكنك عمل أي شيء فالحياة لا تسير بمثل هذه السهولة والحياة ليست علي هذه الدرجة من العبث ، لقد تزوجت وتزوج الشخص الآخر وأصبح كلاكما مسئول عن شخص آخر لم تعد الحياة والحب قاصرين عليكم بل صار هناك آخرون ، كما إنك الآن حامل وليس من السهل عليك أن تطلبي الطلاق من زوجك لتعودي إلي من كنت تحبينه لا لشيء إلا لأنك تعيسة

يا صديقتي الحياة أوسع وارحب بكثير من ذاك الفكر الضيق وتلك الدائرة المغلقة التي تدورين فيها

الحب لا يستمر ولا يدوم العمر كله ، ما يستمر ويدوم لآخر العمر هو العشرة الطيبة ، المودة السكن والسكينة ، وكل تلك الأمور أهم من الحب وأقيم ، الحب وحده لم يكن أبداً كافياً لإقامة حياة زوجية عيدة لم يكن أبداً كافياً لإقامة حياة تبقي لآخر العمر فكري بشيء من العقل لا لنفسك بل لطفلك القادم في الطريق فقد صار من الانانية ان تفكري لنفسك فقط فهناك طفل لا ذنب له في سوء اختيارك ، لا ذنب له في أخطاءك ، من حقه أن ييعيش بين أبويه من حقه أن ينشأ نشأة طبيعيةمنعماً بالحياة بين أبوين

انسي الماضي وعيشي الحاضر وفكري بالمستقبل فكري في طفلك وزوجك فكري بشكل إيجابي في أن تسعدي بحياتك أنت لم تجبري علي الزواج وإنما اخترت زوجك بمحض إرادتك ، فلو أنك طلبت الطلاق الآن تكوني قد ظلمت نفسك وزوجك وطفلك وأفسدت حياتك مقابل حلم قد يتحقق وقد لا يتحقق

لا تضيعي حياتك في الجري وراء سراب ووهم فالشخص الآخر لن يترك حياته الجديدة وزوجته من أجل أن يتزوجك وهو إن فعل ذلك ، فلن تكوني له إلا زوجة ثانية وزوجة ثانية تعني ان تكوني رقم 2 لنصف رجل فلماذا تنزلي بنفسك هذه المنزلة وانت الآن رقم واحد في حياة رجل ليس له إلا أنت

الزواج يا صديقتي مسئولية كبيرة وحياة ممتدة لا يمكن أن تؤخذ إلا علي محمل من الجدية والإلتزام فكوني علي قدر المسئولية فكري في زوجك وطفلك وتوقفي عن التفكير في الماضي لأنها خيانة لرجل آمنك علي اسمه وحياته وبيته فصوني كل ذلك واشكري ربك وهو القادر علي أن يبدل تعاستك سكينة ورلارضا إن أنت أردت ذلك