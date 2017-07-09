لجنة الأراضي: نلتزم بمعايير التقنين في الدليل المعتمد من مجلس الوزراء2017-07-09 14:10:26
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، الالتزام بمعايير التقنين التي تضمنها الدليل الذى أعدته واعتمده مجلس الوزراء وتم توزيعه على المحافظات.
وتضمن الدليل كل الخطوات والبيانات التى تضمن تنفيذ القانون وحماية كافة حقوق الدولة وحقوق المواطنين في ذات الوقت.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية إن طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة على مدى الفترة الماضية سيتم فحصها بلجان المحافظات مع ما ستتلقاه من طلبات جديدة ودراستها واجراء المعاينات ىالميدانية وتقدير الاسعار الاسترشادية ورفعها مرة أخرى إلى اللجنة لاتخاذ قرارات التقنين.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضى الطرق الصحراوية (مصر اسكندرية، والاسماعيلية، والسويس) حيث سيبدأ تنفيذها بالتوازى على جانبى الطريق ووفق معايير محددة فى التقييم وتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط وأسعار الأراضى الزراعية.
وفي إطار خطة استثمار الأراضي المستردة، أكد اللواء أحمد رزق ممثل وزارة الاستثمار باللجنة تلقي الوزارة حصرا بالأراضي التي تمثل فرصا استثمارية من اربع محافظات حتى الأن والعمل على استعجال المحافظات الباقية لضمها الى الخريطة الاستثمارية التي سينتهي إعدادها أخر الشهر الجاري لرفعها على موقع الترويج الخاص بالوزارة وارسالها الى سفارات مصر بالخارج وعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب.
على جانب أخر، واصلت اللجنة متابعتها لنتائج ازالة التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية، حيث كشف تقرير لوزارة الرى أنه منذ بداية الحملة فى مارس الماضى تمت إزالة نحو 12 ألفا و400 حالة تعد على مجرى النيل وكانت أكثر المحافظات فى الإزالة دمياط والغربية.
وأكد التقرير وجود 24 ألف حالة أخرى على مجرى النهر من بينها حوالى 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وسوف تتخذ معها إجراءات قانونية لإسترداد حق الدولة.
وكشف تقرير الرى أيضا انه منذ بداية حملة ازالة التعديات على أراضى الدولة فى 18 مايو وحتى بداية الشهر الجارى تمت ازالة 13 الفا و600 حالة تعد على المجارى المائية الأخرى بلغت مساحتها مليونا و179 الف متر مربع على مستوى الجمهورية.
وطالب جمال الدين استكمال عمليات الإزالة وعدم التهاون مع أى تعديات جديدة حفاظا على اراضى الدولة وعدم منح الفرصة لمافيا التعدى لفرض ارادتها على أراضى الدولة.
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