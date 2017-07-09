"انجو" تطرح هاتف الجديد "انجو 4" في مصر2017-07-09 14:06:40
اعلنت شركة إنجو عن إصدار هاتف 4 InnJoo، حيث يحتوي على معالج core deca ثلاثي النواة، مما يزيد من سرعته و أداءه بنسبة 15% و يسلط الضوء على التزام الشركة بالابتكار.
و قد صرح أحمد شقران مدير تسويق لشركة “إنجو”، أن الهاتف يأتي بمعالج core deca ثلاثي النواة، مما يمنح حامله نسبة أداء أعلى بـ15%، وسيلاحظ مستخدمي الهاتف الأداء الفريد عند تصفح الإنترنت أو القيام بأي مهام.
ويقدم الهاتف أداء متميز بفضل معالجها الرائع X20 Helio 2.5 جيجاهيرتز، فهو أول معالج ثلاثي النواة في العالم بسرعة لا مثيل لها، كما يزيد من كفاءة استخدام الطاقة، مما يمنح المستخدمين أداء لا نظير له و أوقات زمنية متراكمة أثناء تشغيل فديوهات أو القيام بمهام أخرى.
و يبلغ حجم ذاكرة الهاتف العشوائية 4 جيجا و ذاكرة داخلية تبلغ 64 جيجا، قابلة للزيادة حتى 128 جيجا باستخدام بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة. كما يعمل بنظام الاندرويد الاصدار 6.0. و من إحدى المميزات ايضاً شريط التنقل القابل للتخصيص، مما يعطي للمستخدمين فرصة الاختيار بين 4 إعدادات أو إخفاء الشريط حسب الحاجة.
كما أن عمر بطارية 4 InnJoo أطول بشكل ملحوظ عن 3 InnJoo. فبطارية ليثيوم بوليمر 3400 ملي امبير تمنح للمستخدم 15 ساعة من التحدث المستمر، في حين أن شاحن 9V2A و تكنولوجيا Express Pump تساعد على شحن البطارية بالكامل في 1.1 ساعة فقط.
بالإضافة إلى سرعة 4 InnJoo، يتميز الجهاز بتصميم مذهل مع جسم معدني نحيف و سمك 9 مم. و متوفر من الهاتف 3 ألوان أنيقة: الرمادي و الذهبي و الأسود.
و لدى الهاتف كاميرا مثالية لالتقاط صور السيلفي و المجموعات بسبب زاوية العدسة التي تبلغ 80 درجة و كاميرا أمامية 5 ميجابكسل. كما تضمن فتحة عدسة f/2.2 الإضاءة الأمثل لالتقاط كل التفاصيل. ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل تلتقط ألوان زاهية على الرغم من الإضاءة الخافتة و تكنولوجيا التركيز التلقائي الذي يسمح بالتقاط صور واضحة.
و لقد تم تجهيز 4 InnJoo بتكنولوجيا 5 نقاط متعدد اللمس جنباً إلى جنب مع شاشة مقاس 5.5 بوصة لسهولة التصفح، في حين أن تكنولوجيا MiraVision تتيح عرض أمثل سواء للألعاب أو الأفلام أو التسوق عبر الإنترنت او كتابة إيميل، ويتوافر الهاتف الجديد الآن في السوق المصرية من خلال سوق دوت كوم.
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