شهد محيط مقر نادي “الزمالك” الرياضي بمنطقة “ميت عقبة” بمحافظة الجيزة ظهر اليوم الأحد، أجواء من التوتر بين أفراد الأمن وبعض الجماهير، حيث اعترض البعض على منعهم من صعود الأوتوبيسات المتجهة إلى ستاد “برج العرب” بالإسكندرية.

وقد وضعت الأجهزة الامنية الأسوار الحديدية حول نادي الزمالك تخوفا من حدوث أي أعمال شغب أو اقتحام من قبل الجماهير.

ومن المقرر، أن يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الليبي “أهلي طرابلس” اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء ستاد “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بـ”دور الـ16.