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إحباط محاولة تسلل 27 شخصا بينهم 12 إفريقيًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم

إحباط محاولة تسلل 27 شخصا بينهم 12 إفريقيًا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

2017-07-09 14:02:31
محيط: أ. ش. أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تسلل 27 شخصًا بينهم 12 من جنسيات إفريقية، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، تلقى إخطارًا بضبط 27 شخصًا بينهم 9 من المنيا و3 من كفر الشيخ وشخص واحد من الجيزة وشخص واحد من بني سويف ، وشخص واحد من دمياط ومواطن سوداني و7 من أريتريا وسوريين اثنين وإثيوبيين اثنين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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