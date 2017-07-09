وفد المجلس الثقافي المصري الأمريكي في زيارة لقناة السويس2017-07-09 14:00:47
استقبل صباح اليوم الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووفدا من المجلس الثقافي المصري الأمريكي برئاسة المهندس طارق سليمان رئيس المجلس الثقافي ونائبه صالح زنقل.
وضم الوفد عدد من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من إنشاءات ومشروعات قيد التنفيذ، وما يتم إنجازه من أنفاق وأرصفة موانئ ببعض مناطق الهيئة.
وبدأ الفريق كلمته بتوجيه تعازيه لأهالي شهداء القوات المسلحة وطالب الحضور بالوقوف حداداً على أرواح شهداء مصر والقوات المسلحة، وقدم الوفد خلال لقائه بالفريق مميش خالص شكره وامتنانه للوزيرة والمصريين في الخارج على ما يتم بذله من أجل المساعدة في التعريف بالمنطقة وجذب استثمارات إليها.
وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على تعريف المصريين بالخارج بمشروعاتهم التنموية في الداخل، وواجبنا نحوهم نقل الصورة الإيجابية لما يحدث من تنمية وتطوير لهم وذلك لدعم الوطن ومساندته في قضيته، مضيفة أنها تعتبر المصريين في الخارج هم سفراء مصر في كل دولة يقيمون بها فكل فرد يستطيع أن ينقل لعدد أكبر بما يساهم في الانتشار الواسع.
وأوضحت الوزيرة أنها ستنظم خلال الفترة المقبلة جولات أخري للمصريين بالخارج لهذه المشروعات ومنها مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.
وشهد اللقاء تقديم فيلم وثائقي عن قناة السويس وتاريخها وما شهدته من أحداث منذ الإعلان عن حفرها حتى إنجاز قناة السويس الجديدة في 2016، كما تم تقديم عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها وخطة الهيئة في النهوض بها وجذب الاستثمارات إليها، وما يتم حالياً من تجهيزات في بعض المناطق لتكون على أتم الاستعداد للتشغيل والإنتاج.
ومن جانبه أكد الفريق مميش على السعي لإحداث تكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية حيث يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من حجم التجارة العابرة للقناة، بما يعمل على تحويل المنطقة لمركز لوجيستي وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وخدمية على ضفتي القناة.
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
تعرف على “أنيس عبيد” رائد ترجمة الأفلام الاجنبية
... ” انيس عبيد”، ربما لا يعرفه أبنا الجيل الحالى ، إلا أنه كان علامة مميزة، لجيل الستينات والسبعينات، فهو رائد ترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية، وهو الذي ...Sun, 09 Jul 2017 11:50:41 GMT
-
"أسد القفقاس" تترجم للتركية قريبا
تعكف حاليا المترجمة هدير الجندى على وضع اللمسات الأخيرة لترجمة رواية الأديب المصرى منير عتيبة (أسد القفقاس) إلى اللغة التركية، حيث سيتم نشر الترجمة على حلقات ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
"خط بحري" مباشر بين إيران وقطر
ذكرت صحيفة “فاينانشال تريبيون” الإيرانية، السبت، أن شركة “فالفجر” الإيرانية للشحن، تخطط حاليا لإقامة خط بحرى مباشر من ميناء بوشهر إلى قطر خلال الأسبوعين ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
متحف سويسري يكشف قطعة فنية تعود للعهد النازي
قالت مديرة متحف سويسري إنها تستعد لعرض خبيئة من الأعمال الفنية تعود للعهد النازي في وقت لاحق هذا العام وإن هدفها هو العثور على ورثة أي أعمال فنية مسروقة من أصحابها ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
أعمال فنية للبيع عبر آلة في برايتون بإنجلترا
يقدم مجموعة من الفنانين في مدينة برايتون الساحلية بجنوب إنجلترا أعمالهم للجمهور بطريقة غبر اعتيادية من خلال آلة للبيع الذاتي، عوضاً عن تعليقها في جدار المعارض. ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:30 GMT
-
"التربية" الكويتية تحظر على الوافدين العمل بـ 16 مهنة
أكد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر أن 16 مهنة يحظر على الوافدين العمل بها في وزارة التربية الكويتية. وأوضح أن من ضمن المهن الـ16 التي يحظر ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:31 GMT
-
بالفيديو.. «مسجلون خطر» يغتصبون سيدة بطنطا وزوجها يتهمها بالدعارة
وقالت المجني عليها وتدعى “رحاب” من خلال البرنامج التلفزيوني “صوت الناس” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “LTC” الفضائية : “أن 3 شبان قد سرقوا شقة نجل ...Sun, 09 Jul 2017 11:59:29 GMT
-
تأجيل محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل الفاضح لـ7 سبتمبر
أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق لاتهامها بارتكاب الفعل العلني الفاضح من خلال نشرها فيديو بث مباشر تضمن ظهور جزء ...Sun, 09 Jul 2017 11:09:33 GMT