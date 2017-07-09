استقبل صباح اليوم الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووفدا من المجلس الثقافي المصري الأمريكي برئاسة المهندس طارق سليمان رئيس المجلس الثقافي ونائبه صالح زنقل.

وضم الوفد عدد من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من إنشاءات ومشروعات قيد التنفيذ، وما يتم إنجازه من أنفاق وأرصفة موانئ ببعض مناطق الهيئة.

وبدأ الفريق كلمته بتوجيه تعازيه لأهالي شهداء القوات المسلحة وطالب الحضور بالوقوف حداداً على أرواح شهداء مصر والقوات المسلحة، وقدم الوفد خلال لقائه بالفريق مميش خالص شكره وامتنانه للوزيرة والمصريين في الخارج على ما يتم بذله من أجل المساعدة في التعريف بالمنطقة وجذب استثمارات إليها.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على تعريف المصريين بالخارج بمشروعاتهم التنموية في الداخل، وواجبنا نحوهم نقل الصورة الإيجابية لما يحدث من تنمية وتطوير لهم وذلك لدعم الوطن ومساندته في قضيته، مضيفة أنها تعتبر المصريين في الخارج هم سفراء مصر في كل دولة يقيمون بها فكل فرد يستطيع أن ينقل لعدد أكبر بما يساهم في الانتشار الواسع.

وأوضحت الوزيرة أنها ستنظم خلال الفترة المقبلة جولات أخري للمصريين بالخارج لهذه المشروعات ومنها مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وشهد اللقاء تقديم فيلم وثائقي عن قناة السويس وتاريخها وما شهدته من أحداث منذ الإعلان عن حفرها حتى إنجاز قناة السويس الجديدة في 2016، كما تم تقديم عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها وخطة الهيئة في النهوض بها وجذب الاستثمارات إليها، وما يتم حالياً من تجهيزات في بعض المناطق لتكون على أتم الاستعداد للتشغيل والإنتاج.

ومن جانبه أكد الفريق مميش على السعي لإحداث تكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية حيث يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من حجم التجارة العابرة للقناة، بما يعمل على تحويل المنطقة لمركز لوجيستي وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وخدمية على ضفتي القناة.