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أعمال فنية للبيع عبر آلة في برايتون بإنجلترا
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أعمال فنية للبيع عبر آلة في برايتون بإنجلترا

2017-07-09 13:59:03
وكالات - رويترز

يقدم مجموعة من الفنانين في مدينة برايتون الساحلية بجنوب إنجلترا أعمالهم للجمهور بطريقة غبر اعتيادية من خلال آلة للبيع الذاتي، عوضاً عن تعليقها في جدار المعارض.

وتعرض الآلة التي تقع داخل ناد في وسط المدينة مطبوعات لمجموعة من الفنانين الناشئين لمشترين محتملين بأسعار تتراوح بين 20 جنيها (25.75 دولاراً) و 50 جنيها.

ومثل الكثير من الآلات التي تقدم المشروبات الغازية في علب معدنية، تقدم هذه الآلة أيضاً المطبوعات للمشترين داخل علب معدنية، ويمكن للمشترين اختيار المطبوعة الفنية بعد تصفح قائمة من الصور داخل ملصق في الآلة.

وقالت الرسامة هيلين هيت، واحدة من الفنانين الذين تعرض أعمالهم في الآلة إن “في بعض الأحيان يرى الفن على أنه نوع من الطموح ، أو على أنه أمر غير قابل للتحقيق إلى حد ما. ولكن إذا وجد في آلة بيع، يكون بمثابة نوع من الشرائح التي تطرح للبيع”.

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