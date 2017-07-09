تبدأ غدا الاثنين رسميا جولة المفاوضات الجديدة “السورية - السورية” بين وفد الحكومة السورية الذي يترأسه السفير بشار الجعفري ووفد المعارضة والذي يترأسه الدكتور ناصر الحريري وبرعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والذي ينتظر أن يعقد غدا مؤتمرا صحفيا سابقا على بدء المفاوضات يعرض فيه للخطوط العامة التي ستسير عليها.

وسيصل فد المعارضة السورية إلى جنيف مساء غد الاثنين ولا يوجد بحسب مصادر المعارضة أي تغيير على تركيبته وهو الوفد الذي كان أجرى مع فريق المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية جلستي مشاورات غير رسميتين حول ما يتعلق والجوانب القانونية والدستورية للانتقال السياسي في سوريا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد بدأ في الجولة الماضية مع وفدي الحكومة والمعارضة سلسلة من الاجتماعات التشاورية حول تلك النقاط، وأكد أنها اجتماعات غير رسمية، في الوقت الذي أكد فيه أن جدول الأعمال الرسمي للمفاوضات والذي سيستمر في الجولة التي تبدأ غدا يبقى قاصرا على ما يعرف بالسلال الأربعة المتفق عليها وهي: “الحوكمة والدستور والانتخابات، إضافة إلى الإرهاب”.

ستلتئم غدا الجولة الجديدة للمفاوضات “السورية - السورية” بجنيف في ظل تطورات على الأرض أهمها بدء سريان الهدنة اليوم الأحد وهو الأمر الذي أعلن المبعوث الأممي دي ميستورا في أكثر من مناسبة أن تحقيقه ووقف العمليات العدائية في أكبر عدد ممكن من المناطق يمثل أهمية كبيرة لدعم المفاوضات السياسية إضافة إلى أهميته للمساهمة في توفير الظروف المناسبة لاستئناف عمليات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا وبخاصة المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها.