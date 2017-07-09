"المعهد القومي للسكر" يستعرض نتائج تجربة بروتوكول علاج أمن لمرضي السكر وتقليل نسب الإصابة به2017-07-09 14:01:09
أعلن المعهد القومي للسكر عن نتائج الدراسة العلمية لتجربة “CANVAS” العالمية التي أثبتت أن عقار كاناجليفلوزين المعروف في السوق بإسم Invokana، الذي تصنعه جانسن، يقلل من مضاعفات مرض السكر على القلب والأوعية الدموية والكلى.
ومن جانبه قال hلدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر، إن السيطرة على نسبة السكر بالدم بدون حدوث غيبوبة نقص سكر بالدم مع تخفيض الوزن كانت أهم مميزات العلاج الجديد فى مجموعة الأدوية التي تضبط مستوى السكر الزائد بالدم عن طريق الكلى، ومن أهم الأدوية في هذه المجموعة كناجليفلوزين المعروف أيضا بإسم “Invokana” .
وأشار الدكتور الحفناوى إلى إن نتائج الدراسة التى أجرتهاCanvas للعقار الطبى Invokana جاءت بمؤشرات ايجابية اظهرت ارتفاع معدلات أمان عالية مع تقليل الأثار الجانبية لمرض السكرى وانخفاض معدلات عمليات بتر أجزاء من جسم مرضى السكر. وأضاف أن عقار كناجليفلوزين ينجح في خفض حالات الوفاة لكل ألف مريض من بين مرضى السكر، بمعدل 23 حالة أقل من بين مرضى الأوعية الدموية، وإنخفاض عدد المرضى المصابين بأمراض القلب والحاجة لدخول الرعاية المركزة بمعدل 17 حالة أقل، وانخفاض معدل المرضى المصابين بفشل وظائف الكلى إلى 16 حالة أقل، وانخفض عدد المرضى المعرضين لتطور فى الاثار الجانبية لادوية مرض السكر وأهمها بتر في مقدمة القدم أو في الاصابع.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 10 آلاف مريض بالسكر من النوع الثاني، أن Invokana يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، ويقلل من خطر دخول المستشفي بسبب الإصابة بفشل القلب بنسبة 33%، فضلا عن قدرته على حماية الكلى.
وأكد الدكتور محمد خطاب، أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور شريف حافظ، أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور سمير جورج، أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذة أمراض السكر والغدد الصماء بكلية طب قصر العيني إن النتائج أظهرت أنه بإجراء دراسة مقارنة على هذا العقار على أكثر من 10 آلاف مريض بالسكر من النوع الثاني مع بعض المضاعفات على القلب والأوعية الدموية، أن استعمال Invokana يقلل من نسبة الإصابة بالأزمات القلبية وتحسن ملحوظ في القلب والأوعية الدموية مما يعد نقلة كبيرة في علاج السكر والوقاية من مضاعفاته على القلب والكلى والأوعية الدموية.
ويعمل Invokana بطريقة مختلفة عن باقي الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، حيث يعمل عن طريق الكليتين، ويتسبب في إفراز السكر الموجود في الدم من خلالهما عن طريق البول، وبالتالي يتخلص جسم المريض من الجلوكوز الموجود في الدم، وينجح فى ضبط مستوى السكر في الدم لدى المرضى.
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