ينقل التليفزيون المصري مباراة الزمالك و”أهلي طرابلس” على القناتين الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي في التاسعة مساءً من استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل المباراة من خلال الاستوديو التحليلي “استاد النيل” والذي يستضيف عددا من نجوم الكرة والتحليل الرياضي.

ويحتاج الزمالك الفوز على أهلي طرابلس للتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بشرط عدم فوز كابس يونايتد الزيمبابوى على اتحاد العاصمة الجزائري بالجولة نفسها، حيث يأتي ترتيب المجموعة فى الوقت الحالي بطل الجزائر متصدرا برصيد 8 نقاط، يليه أهلي طرابلس بنفس الرصيد، ثم كابس يونايتد ثالثا برصيد 6 نقاط، وأخيرا الزمالك رابعا برصيد 5 نقاط.