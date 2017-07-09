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تأجيل محاكمة متهمى «كتائب أنصار الشريعة»
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة متهمى «كتائب أنصار الشريعة»

2017-07-09 13:54:26
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”، لجلسة 13 أغسطس، لإحضار المتهم سعيد عبد الرحمن من محبسه، و للقرارات السابقة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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