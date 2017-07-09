ذكرت صحيفة “فاينانشال تريبيون” الإيرانية، السبت، أن شركة “فالفجر” الإيرانية للشحن، تخطط حاليا لإقامة خط بحرى مباشر من ميناء بوشهر إلى قطر خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن أبو القاسم محمد زاده، المسئول بميناء بوشهر، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى “توسيع التجارة غير النفطية” إلى قطر، مضيفا أن مؤسسته ستستخدم حاويات مبردة للشحنات إلى قطر.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، والعمل مع إيران على زعزعة استقرار المنطقة وضرب استقرارها.

وفي 10 يونيو الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مساعد الشؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر، سعيد زرين فر، قوله: “سيتم تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي بين إيران وقطر”.

وأضاف زرين فر في حينه أن “زيارات مكثفة قام بها تجار إيرانيون من محافظة بوشهر لدولة قطر”، بعد قرار قطاع العلاقات معها، مشيرا إلى أن ضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين في الآونة الحالية.