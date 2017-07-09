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بالفيديو.. «مسجلون خطر» يغتصبون سيدة بطنطا وزوجها يتهمها بالدعارة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو.. «مسجلون خطر» يغتصبون سيدة بطنطا وزوجها يتهمها بالدعارة

2017-07-09 13:58:49
محيط- خالد الريس

شهدت مدينة “طنطا” بمحافظ الغربية، حادثة بشعة، حيث قام 3 شبان “مسجلين  خطر” باغتصاب سيدة.
وقالت المجني عليها وتدعى “رحاب” من خلال البرنامج التلفزيوني “صوت الناس” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على  قناة “LTC” الفضائية : “أن 3 شبان قد سرقوا شقة نجل عمتها، وأحداهم جار لنا، فعقدت جلسة بين نجل عمتها والسارقين للتصالح والتراضي”، مضيفة أن مشادة قد وقعت بين السارقين  ونجل عمتها ثما غادروا الجلسة.
وأوضحت أنه عاد الـ3 شبان إلى شقتها وقاموا بمهاجمتها وهم يحملون المطاوي، و قرروا تصويرها حتى لا يتقدموا بشكوى، وقالت : “اغتصبوني ومزقوا ملابسي وضربوني برقبتي صوروني قهرا.. بدأت أشعر بالأعياء وقالوا لي (لو وقعتي من طولك هنعمل برضه كده)”، مؤكدة أنها تعاني  من أزمة صحية في القلب.
وأعلنت أن الشرطة استطاعت القبض على أحد المتهمين.
وأشارت إلى أن زوجها أتهمها بممارسة الدعارة عقب الحادث ورافض التصالح معها، موضحة أن محامي المتهمين طالبوها بالتنازل عن المحضر .

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