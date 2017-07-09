أكد حازم الحديدى مدير أعمال عماد متعب نجم الأهلي، أن مهاجم الفريق الأول مستمر فى النادى ولم يحدد موقفه بعد من الاعتزال.

وقال الحديدى إن توجه اللاعب للجماهير بعد انتهاء مباراة القطن الكاميرونى مساء أمس كان تقديرا منه لموقفها الداعم له كونه أحد أبناء الأهلي المخلصين.

ويذكر أن الأهلى فاز على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف وضمن صعوده إلى دور ال8 من دورى أبطال أفريقيا.