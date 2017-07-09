بدأ اليوم الأحد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، بمقتضى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي اتش ار ماكماستر، التي أكد فيها أن هذه الهدنة أولوية للولايات المتحدة وخطوة مهمة من أجل سلام دائم.

وأعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.