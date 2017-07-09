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فنزويلا: لوبيز يحتفل بنقله إلى مقر اقامته الجبرية.. ويتعهد بمواصلة الكفاح
زعيم المعارضة الفنزويلي ليوبولدو لوبيز

فنزويلا: لوبيز يحتفل بنقله إلى مقر اقامته الجبرية.. ويتعهد بمواصلة الكفاح

2017-07-09 11:33:49
أ ش أ

احتفل المعارض الفنزويلي البارز ليوبولدو لوبيز، بنقله إلى مقر الإقامة الجبرية بعد قضائه ثلاث سنوات خلف القضبان، لتزعمه احتجاجات مناهضة للحكومة، حيث ظهر لوبيز فوق سور منزله في كراكاس وهو يلوح بالعلم الفنزويلي لمئات المؤيدين المجتمعين أمامه.

وقال لوبيز - في رسالة قرأها فريدي جيفارا الرجل الثاني في حزب “الإرادة الشعبية” المعارض الذي يتزعمه لوبيز، وأوردتها قناة (يورونيوز) الأوروبية - إن “هذه خطوة في المسيرة نحو الحرية، لا أحمل أي ضغينة ولن أتخلى عن معتقداتي.”

وأضاف: “إن موقفي ضد هذا النظام ثابت كما الحال بالنسبة لقناعاتي في المحاربة من أجل تحقيق سلام حقيقي وتعايش وتغير وحرية.”
وكان لوبيز يقضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما لإدانته بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2014 وهي التهمة التي ينفيها، وقد قررت المحكمة العليا الإفراج عنه لأسباب صحية.

يشار إلى أن المتظاهرين في فنزويلا يخرجون إلى الشوارع يوميا منذ أوائل أبريل الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وبالحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.

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