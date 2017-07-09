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الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو روسيا لإعادة القرم لأوكرانيا
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو روسيا لإعادة القرم لأوكرانيا

2017-07-09 11:30:11
وكالات

أصدر المشاركون في أعمال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك، بيانا يتضمن قرارا يدعو روسيا للتخلي عن القرم.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أن البيان تضمن قرارا قدمه الوفد الأوكراني تحت مسمى “إعادة السيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية”، والذي تبناه المجتمعون خلال الجلسة العامة.

وجاء في القرار “أن المشاركون في أعمال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يدعون روسيا لإلغاء قرار إانضمام القرم إلى الاتحاد الروسي، وسحب قوات الاحتلال الروسية من شبه الجزيرة”.

وصوت لصالح القرار 91 عضوا من الجمعية البرلمانية ورفضه 15، في حين امتنع 3 أعضاء عن التصويت.

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