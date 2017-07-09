مقتل ستة من قادة "داعش" في غارة جوية في جوزجان شمالي أفغانستان

قتل ستة من قادة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد في غارة جوية نفذت في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان.

وذكرت مديرية الأمن الوطني الأفغانية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- أن الغارة الجوية نفذت بالقرب من منطقة كوش تابا وأن ستة من قادة الجماعة الإرهابية لقوا مصرعهم في الغارة الجوية.

وأضاف البيان أن قادة داعش الذين قتلوا في الغارة الجوية تم التعرف عليهم على أنهم الملا عبد الأحد، وقري مجيب الله، ودام الله صدر الدين، وقريود معود، وفائز محمد ومن بين القتلى أحد القادة الرئيسيين للمجموعة الإرهابية قارى مودود الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للمجموعة الإرهابية فى جوزجان.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فيها جماعة داعش الإرهابية، على الغارة حتى الآن.

وبدأ الوضع الأمني ​​في مقاطعة جوزجان في التدهور خلال السنوات الأخيرة مع التمرد المتفشي الذي يقوده كل من طالبان وتنظيم داعش.

جدير بالذكر أن المسلحين الذين يعتقد أنهم على علاقة بمجموعة داعش اختطفوا فى منتصف فبراير الماضي ما لا يقل عن 52 مزارعا. وقتل على الأقل ستة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد مسلحين في هذا الإقليم خلال الشهر نفسه. وقال مسؤولون محليون إن موظفي اللجنة الدولية قتلوا بالرصاص من قبل موالين لتنظيم داعش في سوريا والعراق واختطف اثنان منهم على الأقل.