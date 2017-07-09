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سامو زين يستقبل مولودًا جديدًا
سامو زين وزوجته

سامو زين يستقبل مولودًا جديدًا

2017-07-09 11:39:17
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استقبل الفنان السوري سامو زين مولوده منذ ساعات قليلة من زوجته المذيعة الشابة دينا صالح، وأطلق عليه اسم “محمد”، وبمجرد استقبال المولود، كتب “سامو” على حسابه الشخصي على “الفيسبوك”: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم ربنا رزقني بمحمد ولي العهد.. يارب باركلي فيه واحفظه من كل شر آمين واجعله من الذرية الصالحة”.
يذكر أن “سامو” قد أعلن زواجه من دينا صالح في شهر يونيو 2016 بعيدًا عن أعين الإعلام.

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