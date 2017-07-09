أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 10,6 مليار جنيه عام 2016 وتمثل 4.7% من صادرات مصر للعالم مقابل 9,4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 12,3٪ .

وأوضح الإحصاء - اليوم الأحد في نشرة “العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية” وتتناول بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) وكذلك الاستثمارات الأمريكية وأعداد السائحين والليالى السياحية عامى 2015 و2016 - أن الصادرات من الملابس الجاهزة جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة 56.1% من إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 5.9 مليار جنيه عام 2016 مقابل 5,7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 4.1٪.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 36,5 مليار جنيه عام 2016 وتمثل 5.5% من واردات مصر من العالم مقابل 33.5 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 8.9%.

وبين أن الواردات من المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 15.3% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 5,6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 4,3 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة 28,6٪.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأمريكية فى تأسيس الشركات بلغت 27,0 مليون جنيه عام 2016 مقابل 13,2 مليون جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 104,9٪.

وأظهر أن إجمالى عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية سجل 184,3 ألف سائح عام 2016 مقابل 188,7 ألف سائح عام 2015 بنسبة انخفاض 2,3٪، كما تراجع عدد الليالى السياحية التى قضاها الأمريكيون خلال تلك الفترة ليبلغ 1,3 مليون ليلة سياحية مقابل 1,5 مليون ليلة سياحية خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 18,7% .