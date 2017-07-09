دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي ، اليوم الأحد ، إلى بذل جهود لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية ، مشيرا إلى أن العقوبات وحدها لا يمكن أن تضمن السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال تشونج سيه - كيون رئيس الجمعية الوطنية - في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي لآسيا وأوروبا الذي عقد في فندق بالعاصمة سول ، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن استمرار الاستفزازات العسكرية من جانب كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلام ، ولكن لتحفيز التغيير في كوريا الشمالية ، هناك حاجة كبيرة للحوار مثله مثل العقوبات والضغط.

وجاءت تصريحات تشونج وسط جهود دولية لإدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي .

واختبرت بيونج يانج ما تدعي أنه أول صاروخ بالستي لها عابر للقارات في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تطويرها للأسلحة النووية ووسائل إيصالها.