رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يدعو إلى الحوار والتسامح مع كوريا الشمالية2017-07-09 11:15:49
دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي ، اليوم الأحد ، إلى بذل جهود لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية ، مشيرا إلى أن العقوبات وحدها لا يمكن أن تضمن السلام فى شبه الجزيرة الكورية.
وقال تشونج سيه - كيون رئيس الجمعية الوطنية - في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي لآسيا وأوروبا الذي عقد في فندق بالعاصمة سول ، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن استمرار الاستفزازات العسكرية من جانب كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلام ، ولكن لتحفيز التغيير في كوريا الشمالية ، هناك حاجة كبيرة للحوار مثله مثل العقوبات والضغط.
وجاءت تصريحات تشونج وسط جهود دولية لإدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي .
واختبرت بيونج يانج ما تدعي أنه أول صاروخ بالستي لها عابر للقارات في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تطويرها للأسلحة النووية ووسائل إيصالها.
-
حجازي: إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل أو الأحد على أقصى تقدير. وكانت الوزارة ...Sun, 09 Jul 2017 09:13:10 GMT
-
شاهد .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة
عرض برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد 9/7/2017، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة. سجلت أسعار الخضراوات: الطماطم 3.25 جنيه ...Sun, 09 Jul 2017 08:55:15 GMT
-
نائب رئيس بنك مصر ينفي إصدار "الشهادة الماسية" بعائد سنوي 25%
نفى عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ، أن يكون البنك قد أصدر شهادة تسمى “الشهادة الماسية” بعائد سنوي 25% يصرف كل ثلاث شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة. ...Sun, 09 Jul 2017 08:51:07 GMT
-
اليوم.. محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة"
تستكمل، اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض الأحراز، خلال جلسة محاكمة 23 متهمًا، بإنشاء جماعة على خلاف أحكام ...Sun, 09 Jul 2017 08:25:13 GMT
-
قرقاش : حل الأزمة الخليجية ليس في نيويورك أو لندن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن حل الأزمة الخليجية ليس في نيويورك أو لندن، وإنما في الرياض. وانتقد الوزير ما كتبه السفير القطري في روسيا، في مقال ...Sun, 09 Jul 2017 07:56:21 GMT
-
مقتل 27 حوثيا في قصف للتحالف العربي قبالة منطقة جازان السعودية
قالت مصادر عسكرية يمنية ، إن 27 عنصرا من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قتلوا في قصف جوي لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم ، قبالة منطقة ...Sun, 09 Jul 2017 07:54:50 GMT
-
اليوم .. وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب سوريا
يدخل وقف النار في جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ اليوم الأحد. فيما نفذت قوات النظام السوري قصفا متقطعا على تلك المناطق. وأحصى ناشطون 30 قذيفة وبرميلا متفجرا على المنطقة ...Sun, 09 Jul 2017 07:36:53 GMT
-
مسؤول أمريكي: قطر متورطة في هجمات 11 سبتمبر
قال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، إن قطر متورطة وتتحمل جانب كبير من المسؤولية عن هجمات “11 سبتمبر/أيلول” وغيرها من الهجمات الإرهابية الكبرى. ونشر ...Sun, 09 Jul 2017 07:56:21 GMT
-
كوريا الشمالية : استفزازات أميركية قد تشعل حربا نووية
انتقدت كوريا الشمالية مشاركة قاذفات قنابل أميركية من طراز “بي-1 بي” في مناورات عسكرية بشبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بالخطوة الخطيرة التي قد تشعل حربا نووية ...Sun, 09 Jul 2017 07:47:38 GMT