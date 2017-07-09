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مقاتلات التحالف العربي تقصف أهدافا لمليشيات الحوثي وصالح في تعز
التحالف العربي ـ قصف ـ صنعاء ـ اليمن ـ غارات

مقاتلات التحالف العربي تقصف أهدافا لمليشيات الحوثي وصالح في تعز

2017-07-09 11:15:50
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قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وأهداف وتعزيزات لميلشيات الحوثي وصالح في محافظة تعز اليمنية، في مديرية الصلو جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن بوارج التحالف قصفت أيضا تجمعات الانقلابيين في معسكر خالد في مديرية موزع غربي تعز، في وقت استمرت فيه المواجهات بين قوات الشرعية والمتمردين في مديرية حيفان جنوبي تعز.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل 27 عنصرا من ميليشيات الحوثيين وصالح في قصف جوي لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم، قبالة منطقة جازان السعودية.

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