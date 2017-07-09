تجدد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في الرقة2017-07-09 11:11:11
أفاد ناشطون سوريون بتجدد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في المدينة القديمة بالرقة السورية، قرب السور الأثري وحي باب بغداد.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ عن الناشطين قولهم إنه خلال المعارك حاول تنظيم داعش تأخير تقدم القوات، فيما سعت قوات سوريا الديمقراطية إلى السيطرة على مناطق عدة في الجهة الجنوبية من المدينة، حيث ثبتت نقاط تمركزها في حي القادسية غربي الرقة.
يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت منذ أيام من اختراق سور المدينة القديمة في الرقة بعد غارات للتحالف الدولي أدت إلى فتح ثغرتين فيه، ما يعد تقدما نوعيا للفصائل الكردية والعربية في هجومها على معقل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
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