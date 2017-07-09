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مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العريش ـ القنطرة
حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق العريش ـ القنطرة

2017-07-09 11:09:52
أ ش أ

  لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في شمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العريش العام .
وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت اخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي خلال سيرها في منطقة مزار ببئر العبد على الطريق الدولي: العريش / القنطرة .. مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح وكدمات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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