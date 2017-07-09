لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في شمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العريش العام .

وكانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت اخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي خلال سيرها في منطقة مزار ببئر العبد على الطريق الدولي: العريش / القنطرة .. مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح وكدمات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.