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إجلاء آلاف الأشخاص شرق بولندا بعد العثور على قنبلة ضخمة
خريطة بولندا

إجلاء آلاف الأشخاص شرق بولندا بعد العثور على قنبلة ضخمة

2017-07-09 11:03:29
أ ش أ

قال مسئولون بولنديون إنهم بدأوا إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من مناطق شرق البلاد بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود لأيام الحرب العالمية الثانية.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الاحد أن الحافلات تقوم في الوقت الحالي بجمع الأشخاص من بلدة “بياليستوك” الشرقية ومقاطعة “سوبراسل” المجاورة لتنقلهم إلى مباني المدارس التي من المقرر أن ينتظرون بداخلها حتى يتم إزالة القنبلة بسلام.
وأوضحت أن القنبلة التى عثر عليها ألمانية الصنع من طراز “إس تي-500” ويبلغ وزنها 500 كيلوجرام، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى مضمار اختبار لإبطال مفعولها.

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